Россиянин Илья Бородин выиграл золото ЧЕ по плаванию в Будапеште на дистанции 400 м комплексом

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин Илья Бородин выиграл золотую медаль чемпионата Европы по плаванию в Будапеште на дистанции 400 м комплексом, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Представитель соседней страны установил юношеский рекорд мира, который отныне равен 4 мин. 10,02 сек. Серебро на счету итальянца Альберто Раццетти – 4 мин. 11,17 сек. Бронзовая награда пришлась впору британцу Максу Литчфилду – 4 мин. 11,56 сек.
Венгр Кристоф Милак первенствовал в заплыве на 100 м баттерфляем, проплыв данную дистанцию за 50,18 сек. Второе место занял болгарин Йосиф Миладинов – 50,93 сек. Третья позиция на пьедестале у Джеймса Гая из Великобритании – 50,99 сек.
Итальянка Маргерита Панциера не знала себе равных в финальном заплыве на 200 м на спине. Ее итоговый результат 2 мин. 06,08 сек. Серебро завоевала британка Кесси Уайлд – 2 мин. 07,74 сек. Третья позиция в итоговом протоколе осталась за Каталин Буриан из Венгрии – 2 мин. 07,87 сек.-0-