Россиянин Климент Колесников выиграл золото ЧМ на короткой воде на дистанции 50 м на спине

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин Климент Колесников победил на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победный результат спортсмена из Москвы 22,66 сек. Серебро на счету Кристиана Диенера из Германии – 22,90 сек. Еще одно серебро у итальянца Лоренцо Мора, также показавшего на финише результат 22,90 сек.

Белорусский пловец Григорий Пекарский остановил свое турнирное продвижение в предварительных заплывах, заняв по их итогам 18- е место. Его товарищ по команде Виктор Стаселович на аналогичной стадии соревнований показал 21-е время.

Китаянка Бингджи Ли выиграла звание чемпионки мира на дистанции 400 м вольным стилем среди женщин – 3 мин. 55,83 сек. Второе место заняла канадка Саммер Макинтош – 3 мин. 57,87 сек. Третья позиция в итоговом протоколе у Сиобхан Бернадетт Хоги из Гонконга – 3 мин. 58,12 сек.

В соревнованиях мужчин на 50 м вольным стилем золото выиграл Бенджамин Прауд – 20,35 сек. В тройке призеров также оказались американец Райан Хелд – 20,70 сек. и канадец Джошуа Лиендо-Эдвардс – 20,76 сек.

В заключительном решающем заплыве 19 декабря сборная США, за которую выступали Киран Смит, Трентон Джулиан, Карсон Фостер и Райан Хелд выиграла эстафету 4х200 м вольным стилем. Их итоговый результат – 6 мин. 47,00 сек.

Второе место у россиян Владислава Гринева, Александра Щеголева, Михаила Вековищева и Ивана Гирева – 6 мин. 49,12 сек.

Бронзу завоевал бразильский эстафетный квартет Фернандо Шеффер, Мурило Сетин-Сартори, Кайке Алвеш и Брено Корреа – 6 мин. 49,60 сек.-0-