Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию

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14 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Россиянин Марк Кондратюк выиграл золотую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в столице Эстонии Таллине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Титул лучшего фигуриста континента Кондратюку принес результат 286,56 балла по сумме короткой и произвольной программ. Серебряная медаль на счету итальянца Даниэля Грассля (278,48). Бронзу завоевал латвийский спортсмен Денис Васильевс, набравший 272,08 очка.
Представитель Беларуси Константин Милюков с суммой 182,59 балла занял итоговое 21-е место.
15 января на чемпионате Европы в Эстонии будут разыграны награды в женском одиночном катании и танцах на льду.-0-