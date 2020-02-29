Россиянин Матвей Елисеев выиграл спринт на ЧЕ по биатлону в "Раубичах"

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский биатлонист Матвей Елисеев выиграл спринтерскую гонку на чемпионате Европы в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Допустивший один промах россиянин преодолел дистанцию гонки за 23 мин. 46,4 сек. Серебро завоевал латвийский спортсмен Андрей Расторгуев. Он отстал от новоиспеченного чемпиона Европы на 4,1 сек. (0+1). Замкнул тройку сильнейших норвежец Александер-Фьельд Андерсен, уступивший на финише Матвею Елисееву 25,5 сек.
Лучший из белорусских спортсменов Сергей Бочарников отстал от чемпиона Европы на 27,5 сек. (1+0) и занял пятое место в итоговом протоколе. Антон Смольский финишировал седьмым, Максим Воробей стал 33-м, Виктор Кривко - 48-м, Роман Елетнов - 57-м, Егор Казаринов - 84-м.
В первый день континентального первенства белорусский биатлонист Сергей Бочарников завоевал золото в суперспринте. Завершится ЧЕ в "Раубичах" 1 марта гонками преследования у мужчин (12.30) и женщин (14.30).-0-
Фото Дениса Костюченко