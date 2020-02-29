Россиянин Матвей Елисеев выиграл спринт на ЧЕ по биатлону в "Раубичах"

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский биатлонист Матвей Елисеев выиграл спринтерскую гонку на чемпионате Европы в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матвей Елисеев

Допустивший один промах россиянин преодолел дистанцию гонки за 23 мин. 46,4 сек. Серебро завоевал латвийский спортсмен Андрей Расторгуев. Он отстал от новоиспеченного чемпиона Европы на 4,1 сек. (0+1). Замкнул тройку сильнейших норвежец Александер-Фьельд Андерсен, уступивший на финише Матвею Елисееву 25,5 сек.

Андрей Расторгуев

Лучший из белорусских спортсменов Сергей Бочарников отстал от чемпиона Европы на 27,5 сек. (1+0) и занял пятое место в итоговом протоколе. Антон Смольский финишировал седьмым, Максим Воробей стал 33-м, Виктор Кривко - 48-м, Роман Елетнов - 57-м, Егор Казаринов - 84-м.

В первый день континентального первенства белорусский биатлонист Сергей Бочарников завоевал золото в суперспринте. Завершится ЧЕ в "Раубичах" 1 марта гонками преследования у мужчин (12.30) и женщин (14.30).-0-

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл суперспринт на ЧЕ по биатлону в "Раубичах" Белорусский спортсмен прошел дистанцию суперспринта за 14 мин. 12,8 сек (0+2). Вторым стал Адам Вацлавек из Чехии (отставание 0,4 сек., 0+3), бронза у украинца Дмитрия Пидручного (0,5 сек., 1+2).

Фото Дениса Костюченко