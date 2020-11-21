Россиянин Михаил Коляда выиграл золото в мужском одиночном катании на этапе Гран-при ISU в Москве

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский фигурист Михаил Коляда одержал победу в мужском одиночном катании на этапе Гран-при ISU в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам короткой и произвольной программ россиянин набрал 281,89 балла. Второе место занял грузинский фигурист Морис Квителашвили - 275,8. Третьим стал еще один представитель России Петр Гуменник - 268,47. Белорусский спортсмен Александр Лебедев занял 12-ю позицию в итоговом протоколе, набрав в сумме 182,3 балла.

Международный союз конькобежцев (ISU) в августе решил провести серию Гран-при с ограничениями. В соревнованиях смогут участвовать три категории фигуристов: спортсмены, живущие в странах - хозяйках этапов, спортсмены, которые там тренируются, и фигуристы, которые смогут прибыть в данные страны, соблюдая все правила безопасности в условиях пандемии.-0-