Россиянин Савелий Коростелев выиграл "разделку" на юниорском ЧМ по лыжным гонкам

Савелий Коростелев. Фото из Instagram
25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин Савелий Коростелев стал победителем гонки с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи в Норвегии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Участие в гонке на 10 км классическим стилем приняли спортсмены не старше 20 лет. Коростелев прошел дистанцию на 21,4 сек. быстрее финна Нико Анттолы, ставшего вторым. Бронза досталась еще одному россиянину Александру Ившину (+22,2 сек.).
Всего на старт соревнований вышли 100 юных лыжников, среди которых были 4 представителя Беларуси. Михаил Морозов показал 83-й результат, проиграв чемпиону 3 мин. 52,2 сек. Алексей Губенко стал 90-м, Егор Казак - 91-й, Глеб Шакель - 95-й.-0