Россиянка Алена Косторная выиграла золото в женском одиночном катании на ЧЕ в Австрии

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская фигуристка Алена Косторная выиграла золото завершившегося в Австрии чемпионата Европы в женском одиночном катании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионка Европы из России исполнила в своей программе два тройных акселя и не смогла без падения сделать тройной лутц, за что получила оценку 240,81 балла по сумме двух программ. Вторе место у еще одной россиянки Анны Щербаковой - 237,76 балла, продемонстрировавшей четвертные прыжки в своей программе, но не избежавшей ошибок. Третье место также за представительницей России Александрой Трусовой - 225,34 балла.

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова, после короткой программы занимавшая 20-е место, в итоге расположилась на 14-м месте итогового протокола с 159,91 балла. Она достойно представила свой номер под музыку "Болеро" Мориса Равеля, совершив небольшую ошибку лишь в его концовке.

В общекомандном зачете первенствовали россияне, выигравшие 10 наград. Из них четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Второе место у французов, на счету которых серебро в танцах на льду. Сборная Грузии благодаря бронзе в мужском одиночном катании находится на третьей позиции. -0-