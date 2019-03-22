Россиянка Алина Загитова выиграла золотую медаль на ЧМ по фигурному катанию в Японии

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская спортсменка, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова завоевала золотую награду на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит 20-24 марта в Сайтаме (Япония), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступление Алины Загитовой было оценено судьями в 237,50 балла. На вторую ступень пьедестала почета поднялась фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева - 224,76 очка. Бронзовой наградой отметилась российская спортсменка Евгения Медведева - 223,80 балла.

Пока в медальном зачете лидирует команда России (1 золотая, 1 серебряная, 2 бронзовые награды), на втором месте расположились спортсмены из Китая (1 награда высшей пробы), замыкает тройку сильнейших сборная Казахстана (1 серебро).

Мировой форум среди лучших фигуристов продолжится 23 марта решающим выступлением в танцах на льду и одиночном катании у мужчин.-0-

Фото ISU