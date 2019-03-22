Россиянка Алина Загитова выиграла золотую медаль на ЧМ по фигурному катанию в Японии

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская спортсменка, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова завоевала золотую награду на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит 20-24 марта в Сайтаме (Япония), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Выступление Алины Загитовой было оценено судьями в 237,50 балла. На вторую ступень пьедестала почета поднялась фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева - 224,76 очка. Бронзовой наградой отметилась российская спортсменка Евгения Медведева - 223,80 балла.
Пока в медальном зачете лидирует команда России (1 золотая, 1 серебряная, 2 бронзовые награды), на втором месте расположились спортсмены из Китая (1 награда высшей пробы), замыкает тройку сильнейших сборная Казахстана (1 серебро).
Мировой форум среди лучших фигуристов продолжится 23 марта решающим выступлением в танцах на льду и одиночном катании у мужчин.-0-
Фото ISU
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3879 BYN
|2.38 BYN
|2.387 BYN
|USD
|2.1022 BYN
|2.104 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2896 BYN
|3.275 BYN
|3.285 BYN