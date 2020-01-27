Россиянка Анастасия Халиуллина победила в гонке на 12,5 км на ЧМ по биатлону среди юниорок в Швейцарии

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянка Анастасия Халиуллина выиграла гонку на дистанции 12,5 км во время чемпионата мира по биатлону среди юниорок в Швейцарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительница, не допустив промахов на огневых рубежах, показала на финише время 41 мин. 32,6 сек. Милена Тодорова из Болгарии финишировала со вторым графиком с отставанием от россиянки на 1 мин. 7,9 сек. с тремя промахами. Бронзовую медаль выиграла швейцарка Эми Басерга, после двух промахов отставшая от чемпионки на 1 мин. 16 сек.

Лучшая из белорусок Ольга Гаврилкина отстрелялась без промахов и показала 13-й результат со временем 44 мин. 9,5 сек. Алина Пильчук стала 20-й (45 мин. 8,3 сек. и два промаха), Дарья Кудаева заняла 29-е место (45 мин. 57 сек. и два промаха), Виктория Ходасевич - 54-я (48 мин. 28,8 сек. и три промаха).

Чемпионат мира-2020 по биатлону среди юношей (U-19) и юниоров (U-21), стартовавший в швейцарском Ленцерхайде, продлится с 26 января по 2 февраля. В программу состязаний включены индивидуальные и спринтерские гонки, гонки преследования и эстафеты.-0-