Россиянка Дарья Ахмерова завоевала золотую медаль ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве

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10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянка Дарья Ахмерова, выступающая в весовой категории 87 кг завоевала золотую медаль чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победный результат россиянки в двоеборье – 246 кг (рывок 108 кг + толчок 138 кг). Серебряную медаль по сумме двух упражнений выиграла молдованка Елена Чилчич. Ее итоговый результат – 245 кг (107 кг+138 кг). Замкнула тройку призеров еще одна россиянка Дарья Рязанова – 240 кг (105 кг + 135 кг).
Выступавшая в данной весовой категории белоруска Инна Захарчук выходила на помост в потоке В и в сумме показала результат 198 кг (87 кг+111 кг), завершив состязания на 13-м месте.-0-