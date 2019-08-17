Россиянка Дина Аверина победила в многоборье на этапе КМ в Минске

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянка Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье на этапе Кубка мира серии "Челлендж" в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По итогам четырех видов программы (обруч, мяч, булавы и лента) Дина Аверина получила от судей 93,450 балла, заняв первое место. Без существенных ошибок исполнила свою программу ее сестра Арина Аверина, которая разместилась на второй строке итогового протокола - 91,950. Бронзовую награду в индивидуальном многоборье завоевала Линой Ашрам из Израиля - 86,650.
Белоруска Екатерина Галкина стала седьмой (82,500 балла), Анастасия Салос – восьмой (82,150).
В групповых упражнениях с пятью мячами первое место у России (29,200 очка), Япония на второй позиции (28,950), на третьем месте гимнастки Болгарии (28,850), белоруски четвертые (28,750).
В этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Минске, который продолжится до 18 августа, принимают участие около 200 гимнасток из 32 стран.-0-
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