Россиянка Евгения Буртасова стала чемпионкой Европы по биатлону в индивидуальной гонке

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская биатлонистка Евгения Буртасова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону, который стартовал сегодня в Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Буртасова преодолела 15-километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами за 44 мин. 22,9 сек. Этот результат на 12,1 сек. оказался быстрее времени представительницы Молдовы Алины Стремоус, завоевавшей серебряную медаль. Бронзовая награда досталась еще одной россиянке Наталье Гербуловой, которая проиграла подруге по команде 16,4 сек. Обе спортсменки из России обошлись без промахов, в пассиве Стремоус - 1 штрафная минута.

Беларусь в этом виде программы представляла только одна спортсменка. Аделина Сабитова допустила четыре неточных выстрела и в итоге показала 55-й результат (+ 5 мин. 55,1 сек. отставания). Всего на старт гонки вышли 96 девушек.

Завтра на чемпионате Европы по биатлону день отдыха, турнир продолжится в пятницу двумя спринтерскими гонками.-0-