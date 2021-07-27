Россиянки выиграли олимпийское золото в командном турнире по спортивной гимнастике

27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Россиянки стали олимпийскими чемпионками в командном турнире по спортивной гимнастике, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня российская сборная, за которую выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, набрала 169,528 балла и поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Второе место заняла команда США (166,096), на третьей позиции гимнастки Великобритании (164,096).

Вчера на мужском командном турнире чемпионский титул также завоевали российские гимнасты.-0-