Российская биатлонистка Аделина Сабитова будет выступать за сборную Беларуси

Аделина Сабитова. Фото из архива
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменка из Удмуртии Аделина Сабитова будет выступать за сборную Беларуси по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Сабитова, которой исполнилось 22 года, не входила в состав национальной команды России и не представляла страну на международных стартах. На чемпионате России текущего года спортсменка стала 44-й в спринте. Сообщается, что Союз биатлонистов России (СБР) уже одобрил ее переход в белорусскую сборную.-0-