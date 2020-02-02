Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на ЧМ среди юниоров в Швейцарии

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на чемпионате мира среди юниоров, который завершился в Швейцарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Россиянка, первенствовавшая в гонке на 7,5 км, сохранила свои лидирующие позиции и в пасьюте на 10 км, показав время 30 мин. 45,7 сек. (0 промахов). Серебро вторую гонку подряд выиграла Аансне Скреде из Норвегии, не закрывшая одну мишень и финишировавшая спустя 15 сек. после победительницы. Бронзовая медаль, как и в спринте, досталась болгарской биатлонистке Милене Тодоровой. Она допустила два промаха, и ее итоговое время оказалось на 48,4 сек. хуже, чем у Анастасии Шевченко.

Что касается белорусок, то Дарья Кудаева заняла 29-е место, Алина Пильчук – 32-е, Ольга Гаврилкина – 50-е.

Чемпионат мира - 2020 по биатлону среди юношей (U-19) и юниоров (U-21) в швейцарском Ленцерхайде принес белорусской команде бронзовую медаль юниора Дмитрия Лазовского, который замкнул тройку призеров в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами. -0-