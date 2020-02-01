Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла золото в спринте на юношеском ЧМ

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла спринтерскую гонку на чемпионате мира среди юниоров в Швейцарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гонку на 7,5 км российская спортсменка, не допустив ни одного промаха, завершила с итоговым результатом 23 мин. 19,3 сек. Серебро выиграла Аансне Скреде из Норвегии. Скандинавка была однажды неточна на огневом рубеже и пришла к финишу с отставанием от чемпионки 40,9 сек. Бронзовая медаль досталась болгарской биатлонистке Милене Тодоровой. Она допустила три промаха, и ее итоговое время оказалось на 48,4 сек. хуже, чем у Анастасии Шевченко.

Лучшая из белорусок Алина Пильчук заняла 22-е место - 25 мин. 17,5 сек. (один промах). Дарья Кудаева финишировала на 41-м месте - 26 мин. 12,8 сек. (два промаха). Ольга Гаврилкина - 60-я (28 мин. 12,5 сек. и три промаха).-0-