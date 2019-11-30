Российская биатлонистка Ирина Старых победила в спринте на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистка сборной России Ирина Старых заняла первое место в спринте на первом в сезоне этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спринт в 7,5 км россиянка преодолела за 20 мин. 12,1 сек. На второй позиции разместилась украинка Елена Пидгрушная (отставание 5,4 сек.). Третьей завершила выступление россиянка Екатерина Глазырина (отставание 12,6 сек.).

Наибольшего успеха среди сборной Беларуси у девушек достигла Аделина Сабитова - 50-е место. Ее партнерши по команде Анна Мусатова и Карина Ануфриенко заняли 70-ю и 74-ю позиции.

Лучшим среди белорусских биатлонистов сегодня стал Егор Казаринов, который занял 13-е место в спринте на 10 км.

Завершатся состязания 1 декабря гонками преследования.-0-