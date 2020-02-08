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08 февраля 2020, 15:51

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Италии

Ульяна Кайшева. Фото IBU
Ульяна Кайшева. Фото IBU

8 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Российская спортсменка Ульяна Кайшева выиграла спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка IBU, который проходит в Мартель-Валь-Мартелло, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 7,5 км россиянка преодолела за 22 мин. 37,3 сек. На второй позиции итогового протокола расположилась немка Франциска Хильдебранд (отставание 9,7 сек.). Замкнула тройку лидеров еще одна представительница России Виктория Сливко (отставание 21,7 сек.).

Продолжатся соревнования сегодня спринтом у мужчин, где дистанцию в 10 км в числе прочих преодолеет белорус Виктор Кривко.

Шестой этап Кубка IBU по биатлону был перенесен из немецкого Арбера в итальянский Мартель-Валь-Мартелло из-за дождливой и теплой погоды.

Завершатся состязания 9 февраля гонками с массовым стартом.-0-

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