Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла золото ЧМ в Швеции

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла золото чемпионата мира в Стокгольме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка победительницы - 233,17 балла. Второе и третье места на пьедестале также остались за представительницами соседней страны. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева - 220,46 балла. Замкнула тройку сильнейших Александра Трусова - 217,20 балла. Она смогла подняться с 12-го места, которое занимала после короткой программы. Однако, уверенно откатав произвольную, смогла подняться на пьедестал.

Сегодня станут известны победители в мужском одиночном катании и в танцах на льду.