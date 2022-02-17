Российская фигуристка Анна Щербакова взяла золото Олимпиады в Пекине

17 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После короткой программы Анна Щербакова шла второй вслед за соотечественницей Камилой Валиевой. В произвольной программе Щербакова также показала второй результат, уступив Александре Трусовой, но сумма двух прокатов у Анны оказалась лучше - 255,95 балла. Трусова в итоге завоевала серебро (251,73), Валиева дважды упала в произвольной программе и стала только четвертой, проиграв японке Каори Сакамото.

В прошлом сезоне Щербакова стала чемпионкой мира, также на счету спортсменки два серебра континентальных первенств (2020, 2022) и три золота чемпионатов России.

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