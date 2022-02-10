Российская фигуристка Камила Валиева продолжает тренироваться в Пекине

10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в курсе ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой после отложенной церемонии награждения на Олимпийских играх в Пекине, но никаких решений агентство на настоящий момент не публиковало. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ITA.

"ITA известно о различных сообщениях после отложенной церемонии награждения командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине. Любое заявление, связанное с этими событиями, всегда будет публично публиковаться на сайте ITA и не будет комментироваться иным образом. На сегодняшний день такое объявление не публиковалось", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сегодня Валиева вышла на тренировку перед личными соревнованиями на Олимпийских играх в Пекине. В пресс-службе Федерации фигурного катания России сообщили, что фигуристка не отстранена от соревнований. Турнир в женском одиночном катании на пекинских Играх начнется 15 февраля. Беларусь представит Виктория Сафонова.

В связи с возникшим положением во вторник было отложено награждение призеров в олимпийском командном турнире, который выиграли россияне с Камилой Валиевой в составе. Второе место заняли фигуристы США, бронзу завоевали японцы.-0-