Российская фигуристка Камила Валиева провела две тренировки в Пекине

11 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Российская фигуристка Камила Валиева провела сегодня две тренировки на олимпийском катке в Пекине. Она не стала общаться с журналистами, сообщает ТАСС.

После прокатов ее ждало непривычно большое количество российских и иностранных журналистов. Во время вопросов корреспондента британского издания "Дейли мейл" "Камила, вы чисты?", "Камила, вы принимали допинг?" спортсменка прошла, закрыв лицо капюшоном.

Сегодня Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято после рассмотрения апелляции, которую МОК подал на решение дисциплинарного комитета РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой, в Международном арбитражном суде (CAS).

Российские фигуристы выиграли командный турнир пекинских Игр, серебряным призером стала сборная США, бронза у японских спортсменов.-0-