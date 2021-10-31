Российская фигуристка Камила Валиева выиграла этап серии Гран-при в Канаде

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская фигуристка Камила Валиева выиграла с двумя мировыми рекордами этап серии Гран-при Skate Canada, который проходил в Ванкувере (Канада), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительница побила свои же прежние достижения по количеству баллов за произвольную программу и по сумме. За произвольную программу ее оценка 180,89 балла (прежний рекорд 174,31 балла). За произвольную и короткую программы россиянка удостоилась от судей оценки 265,08 балла (прежний рекорд 249,24 балла).

Остальные места на пьедестале в женском одиночном катании также остались за россиянками. Серебро на счету Елизаветы Тухтамышевой - 232,88 балла. Третье место заняла Алена Косторная - 214,54 балла.

В мужской части турнира не было равных американскому фигуристу Нейтану Чену. 22-летний спортсмен по сумме двух видов программы заработал оценку 307,18 балла. Серебро у его соотечественника Джейсона Брауна - 259,55 балла. Бронзу выиграл россиянин Евгений Семененко - 256,01 балла.

В танцах на льду первенствовали канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье - 210,97 балла. Вторыми стали представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри - 200,05 балла. Третье место за испанским дуэтом Оливия Смарт и Адриан Диас - 192,93 балла.

Лучший результат в соревнованиях спортивных пар у китайских фигуристов Суй Вэньцзин и Хань Цун. Они уверенно выиграли как короткую, так и произвольную программы - 224,05 балла. Серебряными призерами стали россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин - 193,08 балла. Бронза у американцев Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледака - 189,90 балла.-0-