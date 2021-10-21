Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла ЧМ в многоборье

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянка Ангелина Мельникова выиграла золото чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит в Китакюсю (Япония), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представительница России отличилась в личном многоборье. По итогам финала она набрала 56,632 балла. Остальные места на пьедестале заняли американки. Серебро на счету Лин Вонг - 56,340 балла. Бронзу выиграла Кайла Дичелло - 54,566 балла.

Всего на турнире выступают 300 гимнастов из 56 стран, которые разыграют 12 комплектов наград: 7 у мужчин и 5 у женщин.

На постолимпийских турнирах не разыгрываются награды в командном многоборье. Финальные старты в личном многоборье у мужчин пройдут 22 октября. Решающие состязания в отдельных видах программы планетарного форума намечены на 23-24 октября.-0-