Российская лыжница Дарья Непряева выиграла "разделку" на юниорском ЧМ

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянка Дарья Непряева выиграла гонку с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи в Норвегии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На старт пятикилометровой дистанции классическим стилем вышли девушки не старше 20 лет. Результат Непряевой на финише оказался всего на 3 секунды быстрее времени еще одной россиянки Елизаветы Бекишевой. Бронзу завоевала норвежка Эмма Мерк.

Лучшей из белорусок стала Елизавета Пинчук, показавшая 67-е время, следом за ней расположилась Анна Мачехина. Еще две лыжницы из Беларуси Кристина Харитончик и Алина Буйницкая заняли 70-е и 71-е места соответственно. Всего в гонке приняли участие 82 юные спортсменки.-0-