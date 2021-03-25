Российская "молодежка" обыграла исландцев на чемпионате Европы по футболу

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты команды России одержали победу в первом матче молодежного чемпионата Европы (U-21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке предварительной группы С российская "молодежка" в венгерском Дьере обыграла исландцев - 4:1. Позже в Сомбатхее встретятся сборные Франции и Дании.

В первом сегодняшнем матче квартета D в словенском Копере швейцарцы обыграли англичан - 1:0. Позже бывший соперник белорусов по квалификации этого турнира сборная Португалии сыграет с хорватами.

Результаты игр первого тура в других группах:

А - Венгрия - Германия - 0:3, Нидерланды - Румыния - 1:1.

В - Испания - Словения - 3:0, Чехия - Италия - 1:1.

После завершения первого этапа соревнований в четвертьфинальную стадию выйдут по две лучших команды из четырех групп. Поединки 1/4 финала намечено провести 31 мая, полуфиналы пройдут 3 июня, решающий матч за золото 23-го молодежного Евро состоится 6 июня.

На прошлом континентальном молодежном первенстве, проходившем в 2019 году в Италии, чемпионский титул в пятый раз завоевали футболисты Испании, победившие в финале команду Германии со счетом 2:1.-0-