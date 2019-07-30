Российская сборная назвала состав на ЧМ по летнему биатлону в "Раубичах"

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб мужской и женской сборных России назвал состав на чемпионат мира по летнему биатлону, который пройдет 23-25 августа в "Раубичах". Такая информация размещена на сайте Союза биатлонистов России (СБР), сообщает БЕЛТА.

В список у мужчин попали Сергей Корастылев, Петр Пащенко, Семен Сучилов, Вадим Филимонов, Эдуард Латыпов и Кирилл Стрельцов. Среди российских девушек на трассу "Раубичей" выйдут Виктория Сливко, Ольга Дмитриева, Екатерина Глазырина, Тамара Воронина, Кристина Резцова и Лариса Куклина.

Также участие в летнем мировом форуме по биатлону примет юниорская команда России.

За награды турнира посоревнуются атлеты из более чем 17 стран.

Ранее Республиканский центр олимпийской подготовки "Раубичи" провел три чемпионата мира по классическому биатлону (1974, 1982, 1990), а в 1999 году спорткомплекс уже принимал мировое первенство по летнему биатлону.-0-