Российская волейболистка Ксения Бондарь перешла в "Минчанку"

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистка Ксения Бондарь пополнила состав клуба "Минчанка" перед стартом нового сезона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Новый игрок будет выступать на позиции доигровщицы. "Когда поступило предложение от "Минчанки", долго не думала: посоветовалась с семьей и согласилась на следующий день. За время, которое команда играет в российском чемпионате, слышала только положительные отзывы, не говоря уж о стране и людях, живущих в Минске. Очень важно, чтобы в команде была хорошая, рабочая атмосфера - это уже половина успеха. От сезона жду выполнения поставленных задач, и я очень надеюсь, что эпидемиологическая ситуация улучшится и сезон не получится таким скомканным, как этот", - отметила Ксения Бондарь.

В составе молодежной сборной России спортсменка была серебряным призером ЧЕ-2008, бронзовой медалисткой ЧМ-2007. Выступала за команды "Заречье-Одинцово" (2004-2009, 2011), "Динамо-Казань" (2010), "Тюмень-ТюмГУ" (2011-2013), "Факел" (2014), "Сахалин" (2016, 2020), "Енисей" (2018), "Ленинградка" (2019). В минувшем сезоне в составе "Сахалина" Ксения Бондарь провела 11 игр из 16 (заработала 68 очков). За свою клубную карьеру выигрывала серебро чемпионата России - 2009, серебро (2017) и дважды бронзу (2008, 2010) Кубка России, в составе сборной своей страны выигрывала серебро мирового Гран-при-2009.

Как сообщалось ранее, контракт с белорусским клубом также подписала азербайджанская волейболистка Маргарита Азизова, которая будет выступать на позиции диагональной.-0-