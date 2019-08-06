Российская волейболистка Наталья Думчева перешла в "Минчанку"

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистка Наталья Думчева пополнила состав "Минчанки" перед стартом в новом сезоне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Новый игрок будет выступать на позиции диагональной нападающей. Москвичка с 13 лет занималась волейболом в известной спортшколе СДЮСШОР-65. Первым профессиональным клубом игрока в 2008 году стал московский "Луч". С 2006 по 2009 год входила в состав молодежной сборной России.

В 2009 году Наталья Думчева продолжила карьеру на Кипре в "Анортосисе". Вместе с этой командой в 2010 году Наталья стала чемпионкой Кипра, а в 2011-м - серебряным призером. В 2012 году волейболистка переехала в Италию, где защищала цвета клуба "Сала-Консилина". В российских клубах диагональная выступала в "Автодор-Метаре" (2012/2013), "Сахалине" (2013/2014), "Фортуне" (2014/2015), "Воронеже" (2015-2017) и "Протоне" (2017-2019). В составе "Протона" она стала бронзовым призером Кубка России 2017 года.

"Мне нравится атмосфера в минской команде, многих спортсменок видела и знаю по соревнованиям молодежных сборных. Мой отец (Юрий Думчев - российский спортсмен и актер, шестикратный чемпион СССР в метании диска и толкании ядра, чемпион Европы, участник Олимпийских игр, рекордсмен мира по метанию диска) всегда любил Беларусь, восхищался страной, отзывался о ней самыми теплыми словами. Наверное, это осталось в памяти и передалось и мне. Поэтому, когда мама узнала о моем переезде в Минск, она отнеслась к решению позитивно", - отметила Наталья Думчева.

Волейболистки "Минчанки" в начале августа будут готовиться к сезону на спортивной базу в Тихиничах (Гомельская область).

Как сообщалось ранее, контракт с белорусским клубом также подписала россиянка Ольга Богданова, которая будет выступать на позиции доигровщика.

Российская волейболистка Ольга Богданова пополнила состав "Минчанки" Новичок ведущей женской команды Беларуси выступала за профессиональные клубы российской суперлиги "Протон" (Саратов), "Заречье-Одинцово" и "Сахалин".

Первые официальные матчи в новом сезоне "Минчанка" проведет в Кубке России. В предварительном этапе подопечные Виктора Гончарова сыграют в Калининграде. Игры запланированы на 16-22 сентября и состоятся во Дворце спорта "Янтарный". Соперницами белорусок станут "Локомотив" (Калининград), "Динамо-Краснодар", "ЮЗГУ-Атом" (Курск), "Липецк" и "Импульс" (Волгодонск).

В чемпионате России первый тур запланирован на 12-13 октября. Стартовый матч подопечные Виктора Гончарова планируют провести в гостях против "Уралочки" из Екатеринбурга, а на родной площадке сыграют 19-20 октября против "Заречье-Одинцово" из Московской области.-0-