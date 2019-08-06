Российская волейболистка Наталья Думчева перешла в "Минчанку"

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистка Наталья Думчева пополнила состав "Минчанки" перед стартом в новом сезоне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.
Новый игрок будет выступать на позиции диагональной нападающей. Москвичка с 13 лет занималась волейболом в известной спортшколе СДЮСШОР-65. Первым профессиональным клубом игрока в 2008 году стал московский "Луч". С 2006 по 2009 год входила в состав молодежной сборной России.
В 2009 году Наталья Думчева продолжила карьеру на Кипре в "Анортосисе". Вместе с этой командой в 2010 году Наталья стала чемпионкой Кипра, а в 2011-м - серебряным призером. В 2012 году волейболистка переехала в Италию, где защищала цвета клуба "Сала-Консилина". В российских клубах диагональная выступала в "Автодор-Метаре" (2012/2013), "Сахалине" (2013/2014), "Фортуне" (2014/2015), "Воронеже" (2015-2017) и "Протоне" (2017-2019). В составе "Протона" она стала бронзовым призером Кубка России 2017 года.
"Мне нравится атмосфера в минской команде, многих спортсменок видела и знаю по соревнованиям молодежных сборных. Мой отец (Юрий Думчев - российский спортсмен и актер, шестикратный чемпион СССР в метании диска и толкании ядра, чемпион Европы, участник Олимпийских игр, рекордсмен мира по метанию диска) всегда любил Беларусь, восхищался страной, отзывался о ней самыми теплыми словами. Наверное, это осталось в памяти и передалось и мне. Поэтому, когда мама узнала о моем переезде в Минск, она отнеслась к решению позитивно", - отметила Наталья Думчева.
Волейболистки "Минчанки" в начале августа будут готовиться к сезону на спортивной базу в Тихиничах (Гомельская область).
Как сообщалось ранее, контракт с белорусским клубом также подписала россиянка Ольга Богданова, которая будет выступать на позиции доигровщика.
Первые официальные матчи в новом сезоне "Минчанка" проведет в Кубке России. В предварительном этапе подопечные Виктора Гончарова сыграют в Калининграде. Игры запланированы на 16-22 сентября и состоятся во Дворце спорта "Янтарный". Соперницами белорусок станут "Локомотив" (Калининград), "Динамо-Краснодар", "ЮЗГУ-Атом" (Курск), "Липецк" и "Импульс" (Волгодонск).
В чемпионате России первый тур запланирован на 12-13 октября. Стартовый матч подопечные Виктора Гончарова планируют провести в гостях против "Уралочки" из Екатеринбурга, а на родной площадке сыграют 19-20 октября против "Заречье-Одинцово" из Московской области.-0-
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