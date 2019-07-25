Российская волейболистка Ольга Богданова пополнила состав "Минчанки"

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающая Ольга Богданова продолжит карьеру в составе волейбольной команды "Минчанка", сообщили корреспонденту БЕЛТА в столичном клубе.

Новичок ведущей женской команды Беларуси является воспитанницей московской спортшколы №23 "Олимп Центр", она выступала за профессиональные клубы российской суперлиги "Протон" (Саратов), "Заречье-Одинцово" и "Сахалин".

В "Минчанке" Ольга Богданова призвана укрепить позицию доигровщика и заменит ушедшую Богдану Анисову. В комментарии о переходе в белорусский клуб спортсменка отметила четкий тренировочный процесс в "Минчанке" и насыщенный игровой сезон. Столичные волейболистки выступят в новом клубном сезоне в суперлиге России, Кубке ЕКВ и чемпионате Беларуси.

В минском клубе подтвердили решение Ольги Пальчевской завершить игровую карьеру. Известная пасующая сборной Беларуси станет помощником главного тренера в дубле женской команды.

Первые официальные матчи в новом сезоне "Минчанка" проведет в Кубке России. В предварительном этапе подопечные Виктора Гончарова сыграют в Калининграде. Игры запланированы на 16-22 сентября и состоятся во Дворце спорта "Янтарный". Соперницами белорусок станут "Локомотив" (Калининград), "Динамо-Краснодар", "ЮЗГУ-Атом" (Курск), ВК "Липецк" и "Импульс" (Волгодонск).

В чемпионате России первый тур запланирован на 12-13 октября. Стартовый матч подопечные Виктора Гончарова планируют провести в гостях против "Уралочки" из Екатеринбурга, а на родной площадке сыграют 19-20 октября против "Заречье-Одинцово" из Московской области.-0-