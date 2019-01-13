Российские биатлонистки победили в эстафете на этапе КМ в Оберхофе, белоруски - 9-е

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистки России победили в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Квартет в составе Евгении Павловой, Маргариты Васильевой, Ларисы Куклиной и Екатерины Юрловой-Перхт показал результат 1 час 18 мин. 46,3 сек. Второе место заняли стреляющие лыжницы из Германии - + 33,5 сек., допустившие два промаха на огневых рубежах. Бронзовые награды у Чехии - + 36,7 сек.

Белорусский квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Анны Солы и Ирины Кручинкиной завершил эстафету на девятом месте - +3 мин. 19,9 сек.

Четвертый этап Кубка мира по биатлону завершится сегодня эстафетой у мужчин в 17.00.

На следующей неделе продолжится сезон у ведущих биатлонистов с 16 по 20 января в немецком Рупольдинге.-0-

Фото IBU