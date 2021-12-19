Российские биатлонисты выиграли сингл-микст на этапе Кубка IBU в Австрии

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Антон Бабиков первенствовали в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе (Австрия).

Победители показали время 39 мин. 39,2 сек. Они использовали девять дополнительных патронов, закрыв все мишени на огневых рубежах.

Второе место заняла сборная Швеции, цвета которой защищали Элизабет Хогберг и Виктор Брандт (отставание 25,7 сек. 0 промахов+ 5 дополнительных патронов). Бронза у итальянских стреляющих лыжников, Ребекки Пасслер и Браунхофера (отставание 45,2 сек.,0+5).

Белорусский дуэт Карина Онуфриенко и Илья Авсеенко занял 16-е место (отставание 3 мин. 18,1 сек. 1+8).

Следующий этап Кубка IBU пройдет в словацком Брезно-Осрблье 8-9 января 2022 года.-0-