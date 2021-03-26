Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали ЧМ в Швеции

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26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по фигурному катанию в Швеции стали известны обладатели первого комплекта наград турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА. В состязаниях спортивных пар не было равных российскому дуэту Анастасия Мишина / Александр Галлямов. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227,59 балла. Российские фигуристы последний раз выигрывали золото планетарного форума в данном виде программы в 2013 году. На турнире в Канаде верхняя ступень пьедестала покорилась Татьяне Волосожар и Максиму Транькову. Серебро завоевали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун - 225,71 балла. Бронза досталась еще одной российской паре Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) - 217,63 балла. Белорусские спортсмены Богдана Лукашевич и Александр Степанов в итоговом протоколе заняли 18-е место с результатом 145,55 баллов. Сегодня, 26 марта, спор за медали проведут женщины. Кроме того, в танцах на льду участники чемпионата мира исполнят ритм-танец. Представители Беларуси Виктория Семенюк и Илья Юхимук выступят в первой разминке.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!