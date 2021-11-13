Российские фигуристы Мишина и Галлямов выиграли соревнования спортивных пар на Гран-при в Японии

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли соревнования спортивных пар на четвертом этапе Гран-при в Японии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам двух видов программы победители набрали 227,28 балла. Серебро также у представителей соседней страны Евгении Тарасовой и Владимира Морозова - 213,27 балла. Замкнули тройку призеров спортсмены из Японии Рику Миура и Рюити Кихара. У них на счету итоговые 209,42 балла.

Сегодня, 13 ноября, также станут известны победители в одиночном катании у мужчин и женщин, в также в танцах на льду. Во всех трех видах состоится прокат произвольной программы.-0-