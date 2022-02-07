Российские фигуристы стали олимпийскими чемпионами в командном турнире

Камила Валиева. Фото ТАСС
Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
7 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Российские фигуристы стали победителями олимпийского командного турнира в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После сегодняшних выступлений с произвольными программами в спортивных парах, танцах на льду и соревнованиях одиночниц российская сборная набрала 74 очка. Серебро у команды США (65 баллов), бронзу завоевали фигуристы Японии (63).
Во вторник, 8 февраля, начнется мужской турнир, в котором Беларусь представит Константин Милюков. Женские одиночные состязания с участием белорусской фигуристки Виктории Сафоновой пройдут 15 и 17 февраля.-0-