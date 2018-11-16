Российские футболисты крупно уступили Германии в товарищеском матче

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские футболисты крупно уступили Германии в выездном товарищеском матче Германии со счетом 0:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Все голы были забиты в первом тайме. У немецкой команды отличились Лерой Зюле, Никлас Зюле, Серж Гнабри.
По словам главного тренера россиян Станислава Черчесова, болельщикам не стоит огорчаться после крупного поражения. Команда продолжает подготовку к официальным матчам Лиги наций.
В шестом туре этого турнира сборная России 20 ноября сыграет в гостях с Швецией, а Германия днем ранее с Нидерландами.-0-
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