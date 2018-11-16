Российские футболисты крупно уступили Германии в товарищеском матче

Во время матча. Фото Российского футбольного союза

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские футболисты крупно уступили Германии в выездном товарищеском матче Германии со счетом 0:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Все голы были забиты в первом тайме. У немецкой команды отличились Лерой Зюле, Никлас Зюле, Серж Гнабри.

По словам главного тренера россиян Станислава Черчесова, болельщикам не стоит огорчаться после крупного поражения. Команда продолжает подготовку к официальным матчам Лиги наций.

В шестом туре этого турнира сборная России 20 ноября сыграет в гостях с Швецией, а Германия днем ранее с Нидерландами.-0-