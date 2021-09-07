Российские футболисты одержали вторую победу подряд в квалификации ЧМ

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские футболисты одержали вторую победу подряд в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 6-го тура квалификационной группы Н сборная России обыграла в Москве команду Мальты со счетом 2:0. На 10-й минуте встречи Федор Смолов забил первый гол, а незадолго до финального свистка Зелимхан Бакаев реализовал пенальти. Еще один фаворит этой группы Хорватия в Сплите разгромила гостей из Словении - 3:0, а в Братиславе словаки взяли верх над киприотами - 2:0. Положение команд после шести игровых дней: Хорватия - 13 очков, Россия - 13, Словакия - 9, Словения - 7, Мальта - 4, Кипр - 4.

Лидер группы А сборная Португалии уверенно переиграла в Баку азербайджанцев - 3:0. В Дублине футболисты Ирландии и Сербии сыграли вничью - 1:1. Положение команд: Португалия - 13 очков (5 матчей), Сербия - 11 (5), Люксембург - 6 (4), Ирландия - 2 (5), Азербайджан - 1 (5).

Чемпионы мира футболисты сборной Франции закрепились на первой позиции в группе D, победив на своей арене команду Финляндии с результатом 2:0. Голевой дубль оформил Антуан Гризманн. В Зенице команда Боснии и Герцеговины сыграла вничью с футболистами Казахстана - 2:2. Положение команд: Франция - 12 очков (6 матчей), Финляндия - 5 (4), Украина - 5 (5), Босния и Герцеговина - 3 (4), Казахстан - 3 (5).

Безоговорочный фаворит группы F сборная Дании свою шестую кряду викторию одержала в Копенгагене над израильтянами - 5:0. В шести встречах датчане забили 22 мяча, не пропустив ни одного. В Вене шотландцы одолели австрийцев с минимальным преимуществом - 1:0, а в Торсхавне команда Фарерских островов переиграла сборную Молдовы со счетом 2:1. Положение команд после шести туров: Дания - 18 очков, Шотландия - 11, Израиль - 10, Австрия - 7, Фарерские острова - 4, Молдова - 1.

Лидеры группы G синхронно добились крупных побед на своих полях. В Амстердаме сборная Нидерландов разгромила турок со счетом 6:1, причем лидер "оранжевых" Мемфис Депай оформил хет-трик. В Осло сборная Норвегии уверенно переиграла гостей из Гибралтара - 5:1. Здесь хет-трик в активе Эрлинга Холанна. В Подгорице Черногория и Латвия разошлись миром - 0:0. Положение команд после шести туров: Нидерланды - 13, Норвегия - 13, Турция - 11, Черногория - 8, Латвия - 5, Гибралтар - 0.-0-