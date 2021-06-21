Российские футболисты покидают чемпионата Европы

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские футболисты не вышли в плей-офф чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем матче предварительной группы В сборная России в Копенгагене крупно проиграла команде Дании - 1:4. В начале игры активнее были датчане, в середине первого тайма уже россияне стали больше атаковать, а ближе к перерыву вновь инициативой завладели хозяева поля. Итогом их преимущества стал гол Миккеля Дамсгарда, который ударом метров с 20 застал врасплох голкипера россиян Матвея Сафонова. Выйдя вперед, датчане тут же могли развить свой успех, но мяч в цель не попал. Это произошло через 15 минут после начала второй половины встречи, когда один из лидеров датской сборной Юссуф Поульсен воспользовался грубейшей ошибкой российской обороны. Еще через 10 минут гости заработали пенальти и их капитан Артем Дзюба сократил разрыв до минимума. Но этот гол оказался единственным для россиян. Датчане взвинтили темп и вскоре Андреас Кристенсен и Йоаким Мекле довели дело до разгрома. Дания пробилась в плей-офф со второго места. В Санкт-Петербурге финны уступили лидеру группы сборной Бельгии - 0:2. Итоговое положение после: Бельгия - 9 очков (разница мячей - 7-1), Дания - 3 (5-4), Финляндия - 3 (1-3), Россия - 3 (2-7).

В квартете С украинцы уступили в Бухаресте австрийцам с результатом 0:1. В другом поединке этой группы сборная Нидерландов, досрочно вышедшая в 1/8 финала, разгромила в Амстердаме аутсайдера команду Северной Македонии - 3:0. Итоговое положение: Нидерланды - 9 очков (разница мячей - 8-2), Австрия - 6 (4-3), Украина - 3 (4-5), Северная Македония - 0 (2-8).

Итоговое положение в группе А: Италия - 9 (7-0), Уэльс - 4 (3-2), Швейцария - 4 (4-5), Турция - 0 (1-8).

Расклад матчей 3-го тура в остальных группах:

22 июня

D - Хорватия - Шотландия, Чехия - Англия. Положение команд: Чехия - 4 (3-1), Англия - 4 (1-0), Хорватия - 1 (1-2), Шотландия - 1 (0-2).

23 июня

Е - Словакия - Испания, Швеция - Польша. Положение команд: Швеция - 4 (1-0), Словакия - 3 (2-2), Испания - 2 (1-1), Польша - 1 (2-3).

F - Германия - Венгрия, Португалия - Франция. Положение команд: Франция - 4 (2-1), Германия - 3 (4-3), Португалия - 3 (5-4), Венгрия - 1 (1-4).

После финиша группового этапа в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими.

Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-