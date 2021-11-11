Российские футболисты разгромили киприотов в квалификации чемпионата мира

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной России одержали крупную победу в предпоследнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 9-го тура квалификационной группы Н россияне в Санкт-Петербурге разгромили команду Кипра со счетом 6:0. Еще один фаворит этой группы сборная Хорватии сегодня сыграет на выезде с Мальтой. В Трнаве футболисты Словакии примут сборную Словении. Турнирное положение: Россия - 22 очка (9 матчей), Хорватия - 17 (8), Словакия - 10 (8), Словения - 10 (8), Мальта - 5 (8), Кипр - 5 (9).

В группе А футболисты Азербайджана уступили в Баку команде Люксембурга - 1:4. Позже в Дублине ирландцы встретятся с португальцами. Турнирное положение: Сербия - 17 очков (7 матчей), Португалия - 16 (6), Люксембург - 9 (7), Ирландия - 5 (6), Азербайджан - 1 (8).

Один из аутсайдеров группы В сборная Грузии в Батуми неожиданно обыграла лидера команду Швеции со счетом 2:0. Еще один фаворит Испания в Афинах будет соперничать с греками. Турнирное положение: Швеция - 15 (7), Испания - 13 (6), Греция - 9 (6), Грузия - 7 (8), Косово - 4 (7).

В группе J футболисты Германии, уже обеспечившие себе путевку в финальную стадию мирового первенства, сыграют в Вольфсбурге с записным аутсайдером Лихтенштейном. В Ереване северомакедонцы разгромили армян - 5:0. В Бухаресте румыны примут команду Исландии. Положение команд: Германия - 21 (8), Северная Македония - 15 (9), Румыния - 13 (8), Армения - 12 (9), Исландия - 8 (8), Лихтенштейн - 1 (8).

Сборная Беларуси свой последний поединок в квалификационной группе Е проведет 13 ноября в Кардиффе против команды Уэльса. В первом круге соревнований квалификационной группы Е белорусы уступили валлийцам в Казани со счетом 2:3. Команда Беларуси уже потеряла все шансы выйти из группы, а футболисты Уэльса продолжают борьбу за выход в финальную стадию мирового первенства. Также в субботу лидеры этого квинтета бельгийцы примут в Брюсселе эстонцев и в случае победы гарантируют себе выход в финал чемпионата мира. Положение команд в группе Е сейчас таково: Бельгия - 16 очков (6 матчей), Чехия - 11 (7), Уэльс - 11 (6), Эстония - 4 (6), Беларусь - 3 (7).-0-