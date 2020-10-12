Российские футболисты сыграли вничью с турками в матче Лиги наций

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной России сыграли вничью с турками в матче Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке 3-й группы лиги В россияне открыли счет на 28-й минуте после точного удара Антона Миранчука. Во второй половине игры гости перехватили инициативу, и на 62-й минуте встречи Кенан Караман сравнял результат - 1:1.

В другом матче этого квартета команда Венгрии обыграла в Белграде футболистов Сербии со счетом 1:0. Положение команд после трех туров: Россия - 7, Венгрия - 6, Турция - 2, Сербия - 1.

В 1-й группе лиги А оба матча завершились с одинаковым результатом - 0:0. Польские футболисты в Гданьске разошлись миром с итальянцами, а в Зенице сборная Боснии и Герцеговины - с Нидерландами. Положение команд: Италия - 5, Нидерланды - 4, Польша - 4, Босния и Герцеговина - 2.

В 2-й группе англичане в Лондоне одержали волевую викторию над бельгийцами - 2:1, а в Рейкьявике датчане разгромили исландцев - 3:0. Положение команд: Англия - 7, Бельгия - 6, Дания - 4, Исландия - 0.

В 3-й группе действующие чемпионы мира футболисты Франции в Париже сыграли вничью с чемпионом Европы командой Португалии - 0:0. Вице-чемпионы планеты футболисты Хорватии обыграли в Загребе сборную Швеции со счетом 2:1. Положение команд: Португалия - 7, Франция - 7, Хорватия - 3, Швеция - 0.

В матче 4-й группы футболисты сборной Украины проиграли в Киеве команде Германии со счетом 1:2. В другой встрече этого квартета в Мадриде сборная Испании одолела швейцарцев с результатом 1:0. Положение команд: Испания - 7, Германия - 5, Украина - 3, Швейцария - 1.

Встречи четвертого тура Лиги наций пройдут 13 и 14 октября.-0-