Российские гандболистки не удержали победу над Францией на чемпионате Европы

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной России не удержали победу над командой Франции в матче чемпионата Европы, который проходит в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре с действующими чемпионками континента россиянки сразу захватили инициативу и почти до самого конца вели в счете, но в итоге встреча завершилась вничью - 28:28. В стартовом поединке второго группового этапа российские гандболистки с минимальным преимуществом обыграли команду Черногории - 24:23, а француженки одолели испанок - 26:25. Сегодня здесь состоится встреча сборных Дании и Швеции. Положение команд: Россия - 7 очков (4 матча), Франция - 7 (4), Дания - 2 (2), Швеция - 1 (2), Испания - 1 (3), Черногория - 0 (0).

В другой группе положение команд таково: Хорватия - 6 (3), Норвегия - 6 (3), Нидерланды - 2 (3), Германия - 2 (2), Венгрия - 0 (2), Румыния - 0 (3).

После завершения второго этапа по две лучшие сборные продолжат борьбу за награды в полуфиналах, которые состоятся 18 декабря. Их победители 20 декабря встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие разыграют бронзу.

На прошлом первенстве Европы, проходившем два года назад во Франции, золотые медали завоевали французские гандболистки, победившие в финале россиянок со счетом 24:21. В игре за бронзовые награды сборная Нидерландов обыграла румынок с результатом 24:20. Гандболистки сборной Беларуси четыре раза выходили в финальную стадию континентального первенства. В последний раз в Македонии-2008 белоруски заняли 12-е место.-0-