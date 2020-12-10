Российские гандболистки одолели черногорок на чемпионате Европы

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной России одержали четвертую победу на чемпионате Европы, который продолжается в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке второго группового этапа россиянки с минимальным преимуществом обыграли команду Черногории - 24:23. Во втором матче этой группы действующие чемпионки Старого Света гандболистки Франции встретятся с испанками. Положение команд: Россия - 6 очков, Франция - 4, Дания - 2, Швеция - 1, Испания - 1, Черногория - 0.

В другой группе сборная Хорватии переиграла румынок со счетом 25:20. Позже команда Норвегии сыграет с Нидерландами. Положение команд: Хорватия - 6, Норвегия - 4, Нидерланды - 2, Германия - 2, Венгрия - 0, Румыния - 0.

После завершения второго этапа по две лучшие сборные продолжат борьбу за награды в полуфиналах, которые состоятся 18 декабря. Их победители 20 декабря встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие разыграют бронзу.

прошлом первенстве Европы, проходившем два года назад во Франции, золотые медали завоевали французские гандболистки, победившие в финале россиянок со счетом 24:21. В игре за бронзовые награды сборная Нидерландов обыграла румынок с результатом 24:20. Гандболистки сборной Беларуси четыре раза выходили в финальную стадию континентального первенства. В последний раз в Македонии-2008 белоруски заняли 12-е место.