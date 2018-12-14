Российские гандболистки первыми вышли в финал чемпионата Европы

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной России стали первыми финалистками чемпионата Европы, который проходит во Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом матче за выход в финал россиянки встречались с командой Румынии и на протяжении почти всего первого тайма уступали. Однако ближе к перерыву российские гандболистки сумели догнать соперниц и вышли вперед - 16:15. Во второй половине сборная России упрочила свое преимущество и уверенно победила с результатом 28:22.

Соперник команды Евгения Трефилова определится сегодня поздно вечером после второго полуфинала, в котором хозяйки европервенства французские гандболистки сыграют с вице-чемпионками континента голландками.

Победители полуфинальных баталий 16 декабря в Париже встретятся в решающем поединке за золото, проигравшие поспорят за бронзу.

Два года назад на чемпионате Европы в Швеции победительницами стали гандболистки Норвегии, переигравшие сборную Нидерландов со счетом 30:29. Обладательницами бронзовых наград стали француженки, победившие датчанок - 25:22.-0-