Российские гандболистки разгромили румынок на чемпионате мира

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате мира по гандболу в японском Кумамото сегодня начались матчи основного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер группы 2 сборная России разгромила румынскую команду со счетом 27:18. Спортсменки Черногории одолели японок - 30:26, а гандболистки Испании и Швеции не выявили победителя, завершив поединок вничью - 28:28. Положение команд: Россия - 6 очков, Испания - 5, Черногория - 4, Швеция - 3, Румыния - 0, Япония - 0.

В группе 1 сборная Германии взяла верх над командой Нидерландов с результатом 25:23, норвежки переиграли датчанок - 22:19, а гандболистки Сербии победили команду Республики Корея со счетом 36:33. Положение команд: Германия - 5, Нидерланды - 4, Норвегия - 4, Республика Корея - 2, Сербия - 2, Дания - 1.

Встречи основного этапа завершатся 11 декабря, после чего по две лучшие команды выйдут в плей-офф. Полуфиналы состоятся 13 декабря, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые медали пройдут 15 декабря.

На прошлом планетарном форуме, проходившем два года назад в Германии, золото завоевали гандболистки Франции, победившие в финале норвежек (23:21), бронза досталась команде Нидерландов, обыгравшей в игре за 3-е место шведок (24:21).-0-