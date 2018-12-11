Российские гандболистки стали первыми полуфиналистками чемпионата Европы

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной России стали первыми участниками полуфинальной стадии чемпионата Европы, который проходит во Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Россиянки досрочно обеспечили себе выход в полуфинал, обыграв в предпоследнем поединке основного этапа команду Дании со счетом 32:21. После этой виктории подопечные Евгения Трефилова набрали 8 очков и заняли первое место в группе 1. Россиянкам осталось провести один матч - 12 декабря против сборной Швеции. В этот же день состоятся еще два поединка - Франция - Сербия и Дания - Черногория, после которых определится обладатель второй путевки в 1/2 финала континентального первенства. Турнирное положение перед заключительным туром: Россия - 8 очков, Франция - 5, Черногория - 4, Швеция - 3, Сербия - 2, Дания - 2.

В группе 2 борьба за выход в полуфинал продолжается. Сегодня здесь состоятся два матча: Испания - Румыния, Нидерланды - Норвегия. 12 декабря также пройдут два поединка: Венгрия - Румыния, Нидерланды - Германия. Положение команд: Нидерланды - 6 очков (3 матча), Румыния - 4 (3), Германия - 4 (4), Венгрия - 4 (4), Норвегия - 2 (3), Испания - 0 (3).

Полуфинальные встречи пройдут 14 декабря, матч за бронзу и решающий поединок за чемпионский титул - 16 декабря в Париже.-0-