Российские гандболистки сыграют с румынками в полуфинале чемпионата Европы

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате Европы по гандболу во Франции сегодня состоятся полуфинальные поединки, после которых определятся участники медальных встреч, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом матче за выход в финал гандболистки сборной России встретятся с командой Румынии (прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" в 19.30). Во втором полуфинале в Париже хозяин европервенства сборная Франции сыграет с вице-чемпионками континента голландками (23.00).
Победители полуфинальных баталий 16 декабря в Париже встретятся в решающем поединке за золото, проигравшие поспорят за бронзу.
Два года назад на чемпионате Европы в Швеции победительницами стали гандболистки Норвегии, переигравшие сборную Нидерландов со счетом 30:29. Обладательницами бронзовых наград стали француженки, победившие датчанок - 25:22.-0-
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