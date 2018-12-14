Российские гандболистки сыграют с румынками в полуфинале чемпионата Европы

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате Европы по гандболу во Франции сегодня состоятся полуфинальные поединки, после которых определятся участники медальных встреч, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче за выход в финал гандболистки сборной России встретятся с командой Румынии (прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" в 19.30). Во втором полуфинале в Париже хозяин европервенства сборная Франции сыграет с вице-чемпионками континента голландками (23.00).

Победители полуфинальных баталий 16 декабря в Париже встретятся в решающем поединке за золото, проигравшие поспорят за бронзу.

Два года назад на чемпионате Европы в Швеции победительницами стали гандболистки Норвегии, переигравшие сборную Нидерландов со счетом 30:29. Обладательницами бронзовых наград стали француженки, победившие датчанок - 25:22.-0-