Российские гандболисты победили литовцев на старте ЧЕ

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские гандболисты одержали победу в стартовом матче чемпионата Европы, который начался на аренах Венгрии и Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом поединке предварительной группы F в Кошице россияне переиграли сборную Литвы со счетом 29:27. Позже в этой группе гандболисты Словакии встретятся с командой Норвегии.

В квартете А в Дебрецене сборная Словении выиграла у Северной Македонии - 27:25. Также сегодня датчане сыграют с черногорцами. Действующие чемпионы Европы гандболисты Испании в стартовом матче группы Е в Братиславе одолели чехов с результатом 28:26. Команда Боснии и Герцеговины будет соперничать со шведами. В Сегеде сборная Украины, выступающая в квартете С, потерпела крупное поражение от сербов - 23:31. Гандболисты Франции сыграют с хорватами.

В Будапеште команда Венгрии в первой игре группы В встретится с командой Нидерландов.

Сборная Беларуси свой стартовый поединок в предварительной группе D континентального первенства проведет завтра в Братиславе против команды Германии. Гандболисты Австрии встретятся с поляками. Также в пятницу состоится встреча португальцев и исландцев, выступающих в квартете В. В воскресенье, 16 января, подопечные Юрия Шевцова сыграют с гандболистами Польши, а 18 января завершат первую стадию турнира матчем со сборной Австрии.

В основной этап ЧЕ выйдут по две лучшие команды из шести предварительных групп. Затем 12 сборных будут разделены на две шестерки, из которых в полуфинал попадут по две лучшие дружины.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на площадках Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Два года назад сборная Беларуси вышла в основной этап, но пробиться в полуфинал не смогла, заняв 10-е итоговое место. Всего белорусские гандболисты 6 раз играли в финальных турнирах континентального первенства, их лучшим результатом является 8-е место в 1994 году на ЧЕ в Португалии с участием 12 команд. Сборная Швеции 4 раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.-0-