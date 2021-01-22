Российские гандболисты победили сборную Северной Македонии на ЧМ в Египте

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская команда победила гандболистов Северной Македонии в матче второго этапа чемпионата мира, который продолжается в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После поражения от сборной Египта (23:28) россияне были настроены только на победу и не оставили соперникам ни малейшего шанса на успех - 32:20.

Во втором сегодняшнем поединке 4-й группы гандболисты сборной Беларуси встретятся с хозяевами турнира египтянами (начало в 20.00, прямая трансляция будет вестись на телеканале "Беларусь 5"). В предыдущем туре подопечные Юрия Шевцова сыграли вничью со шведами (26:26).

Также сегодня словенцы будут соперничать со шведской командой. Положение команд в этой группе сейчас таково: Швеция - 5 очков (3 матча), Россия - 5 (4), Словения - 4 (3), Египет - 4 (3), Беларусь - 2 (3), Северная Македония - 0 (4).

В матче 3-й группы португальцы с большим трудом одолели швейцарцев со счетом 33:29. Также сегодня здесь пройдут еще две встречи: Исландия - Франция, Алжир - Норвегия. Положение команд: Франция - 6 (3), Португалия - 6 (4), Норвегия - 4 (3), Исландия - 2 (3), Швейцария - 2 (4), Алжир - 0 (3).

Положение команд в других группах:

1. Венгрия - 6 очков, Испания - 5, Польша - 4, Германия - 2, Бразилия - 1, Уругвай - 0;

2. Дания - 6, Хорватия - 5, Аргентина - 4, Катар - 2, Япония - 1, Бахрейн - 0.

После завершения матчей второго раунда в четвертьфинал выйдут по две лучших команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0-