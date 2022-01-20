Российские гандболисты проиграли шведам в основном этапе чемпионата Европы

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столицах Венгрии и Словакии стартовал основной этап 15-го мужского чемпионата Европы по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче 2-й группы гандболисты России проиграли в Братиславе команде Швеции с результатом 23:29. Также сегодня сборная Германии встретится с действующими чемпионами Старого Света испанцами, а поляки будут соперничать с обладателями бронзовых наград прошлого континентального первенства норвежцами. Положение команд: Германия, Испания, Россия, Швеция - по 2 очка, Польша, Норвегия - по 0.

В 1-й группе, которая базируется в Будапеште, гандболисты Черногории победили вице-чемпионов Европы хорватов - 32:26. Позже датчане встретятся с исландцами, а гандболисты Франции сыграют с командой Нидерландов, которая впервые пробилась в основной раунд ЧЕ. Лидер "оранжевых" Кай Смитс возглавляет список лучших бомбардиров, забросив 32 мяча в трех проведенных встречах. Положение команд: Дания, Франция, Исландия, Черногория - по 2, Нидерланды, Хорватия - по 0.

Встречи второго этапа завершатся 26 января. Полуфиналы намечены на 28 января, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые награды состоятся 30 января в венгерской столице.

Сборная Беларуси неудачно выступила на нынешнем турнире, не сумев выйти из предварительной группы D. Подопечные Юрия Шевцова одержали лишь одну победу, обыграв в ничего не решавшем матче австрийцев - 29:26, а до этого они проиграли немцам - 29:33 и полякам - 20:29. В итоге белорусские гандболисты в своем седьмом финальном турнире чемпионата Европы показали худший результат, заняв 17-е итоговое место. Высшим достижением сборной Беларуси на европейских первенствах является 8-е место на турнире в Португалии в 1994 году. Тогда в финальной стадии ЧЕ играли 12 команд, а не 24, как сейчас.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на площадках Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Сборная Швеции четыре раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.-0-