Российские хоккеистки не вышли в полуфинал олимпийского турнира

12 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на женском хоккейном турнире XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине станут известны все участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третьем четвертьфинальном поединке сборная Швейцарии переиграла российских хоккеисток со счетом 4:2. Последний полуфиналист определится после сегодняшней встречи сборных Финляндии и Японии.

Ранее в полуфинал без проблем прошли две заокеанские дружины. Действующие олимпийские чемпионки хоккеистки сборной США победили команду Чехии с результатом 4:1, а обладательницы серебряных медалей ОИ-2018 канадки разгромили шведских хоккеисток с сухим счетом 11:0. Бомбардирскую гонку сейчас возглавляет канадка Натали Спунер, у которой 13 баллов (3 гола и 10 результативных передач). На одно очко отстает ее подруга по команде Мари-Филип Пулен - 12 (2+10).

Полуфинальные игры состоятся 14 февраля, матч за третье место пройдет 16 февраля, а главный финал за олимпийское золото состоится 17 февраля.

В решающем поединке Игр в Пхенчхане американки одолели канадок в серии послематчевых буллитов - 3:2. Обладателем бронзовых медалей стала сборная Финляндии, победившая в матче за третье место россиянок - 3:2. Канадки четыре раза становились олимпийскими чемпионками, два титула у сборной США.-0-